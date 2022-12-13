До Білорусі просто зараз прилітають російські винищувачі Міг-носії гіперзвукових "Кинджалів"

До Білорусі вдень 13 грудня прилітають російських МіГ-31К.

Про це повідомляє "Білорускі Гаюн".

Перший винищувач із реєстраційним номером RF95194 увійшов до повітряного простору Білорусі о 15:06. За кілька хвилин, о 15:11, до РБ прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ з реєстраційним номером RF-92445.

Третій Міг із реєстраційним номером RF-92215 увійшов до повітряного простору Білорусі о 15:20.

За даними спостерігачів, МіГ-31К прямують на військовий аеродром у Мачулищах.

Станом на 15:22 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через активність ворожої авіації. Українців закликають залишатися в укриттях.

Зазначимо, що МіГ-31К потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинджал", яку українська ППО не може перехопити.

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