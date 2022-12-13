Футболіст-зрадник Тимощук і 55 росіян: Верховна Рада схвалила персональні санкції проти спортсменів

Верховна Рада України ухвалила постанову "щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав".

До відповідного списку потрапили спортсмени, що "системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської Федерації".

Серед них опинився і колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук. Крім нього, персональні санкції стосуються 55 російських спортсменів.

Санкції, накладені на спортсменів, триватимуть 10 років. Вони передбачають, серед іншого, блокування активів осіб на території України, обмеження торговельних операцій, а також застосування заборон в'їзду на територію України, позбавлення державних нагород України та інше. Загалом у переліку санкцій – 18 пунктів.

Повний перелік спортсменів, які потрапили під санкції

Художня гімнастика: Діна Аверіна, Аріна Аверіна, Дар'я Дмитрієва, Аліна Кабаєва, Вікторія Листунова

Фігурне катання: Каміла Валієва, Олександр Галлямов, Микита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасія Мішина, Володимир Морозов, Євген Плющенко, Ірина Родніна, Вікторія Сініціна, Аделіна Сотнікова, Євгенія Тарасова

Бокс: Микола Валуєв, Григорій Дрозд, Едуард Кравцов, Дмитро Пірог, Олександр Повєткін

Шахи: Анатолій Карпов, Сергій Карякін, Сергій Шипов

Футбол: Анатолій Тимощук, Роман Широков, Дмитро Тарасов

Біатлон: Антон Шипулін, Сергій Чепіков

Лижні перегони: Олександр Большунов, Олександр Легков, Єгор Сорін, Денис Спіцов, Вероніка Степанова, Олексій Червоткін

Боротьба: Роман Власов, Муса Євлоєв, Олександр Карєлін , Абдулрашид Садулаєв, Заурбек Сідаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеєв, Заур Угуєв

Спортивна гімнастика: Іван Куляк, Микита Нагорний, Олексій Нємов, Вдалислава Уразова

Хокей: Олександр Аксененко, В'ячеслав Фетісов

Єдиноборство: Олександр Ємельяненко, Петро Ян, Олександр Шлеменко

Стрибки з трампліна: Ірина Аввакумова

Ковзанярський спорт: Світлана Журова

Плавання: Євген Рилов

Нагадаємо, від початку збройної агресії Росії проти України Тимощук ніяк не засудив дії окупантів, а також продовжив працювати в тренерському штабі санкт-петербурзького "Зеніта". Своєю чергою, батько Анатолія, який проживає в Луцьку, записався до тероборони міста.

Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України (144). Проте 11 березня Анатолія офіційно викреслили з історії українського футболу. Його позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України. Також у Тимощука відібрали звання "Почесного громадянина міста Луцьк".

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