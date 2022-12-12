У США ганебно закликали допустити спортсменів країн-агресорок до Олімпіади-2024: є важлива умова

Американці не проти, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Іграх у Парижі, незважаючи на війну в Україні.

Олімпійський і Паралімпійський комітети США виступили за участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024 в Парижі, але під нейтральними прапорами.

Про це заявила голова Олімпійського комітету США Сьюзан Лайонс, повідомляє The Wall Street Journal.

"Попри те, що в роті залишається досить неприємний присмак, такий крок важливий для олімпійського руху. Ми, як і раніше, підтримуємо український народ та українських спортсменів.

США підтримують пошук способів повернутись і змагатися для спортсменів, які тренувалися для цього все своє життя. Але ми категорично проти того, щоб вони повернулися під прапорами своїх країн, доки їхні уряди перебувають під санкціями", – сказала Лайонс.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року. У програмі змагань представлено 32 види спорту.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту та новообраний президент НОК України Вадим Гутцайт повідомив, що 36 країн вимагають від МОК усунути росіян та білорусів від керівництва у міжнародному спорті.

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