У латексному бікіні і сонцезахисних окулярах: Кайлі Дженнер релаксувала у басейні серед снігу просто неба

Зірка реаліті показала світлини з відпочинку на гірськолижному курорті.

Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку у засніженому Аспені.

Знаменитість разом із подругою Іріс Палмер релаксувала у теплому гідромасажному басейні просто неба і серед снігу.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

На Кайлі було латексне чорне бікіні від бренду її сестри - Глое Кардашян - Good American, яке чудово сиділо на її сексуальній фігурі. Волосся вона зібрала догори і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

А перед водними процедурами красуня влаштувала собі імпровізований фотосет на тренажерах. Зверху купальника Дженнер одягла білий халат і взула бежеві хутряні валянки.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Зірка реаліті звабливо позувала на камеру, демонструючи спокусливі форми.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, на відкритті виставки Mugler Couturissime у Бруклінському музеї у Нью-Йорку Дженнер викликала фурор в атласній сукні Mugler та з розкішною прикрасою на голові.

Читайте також: