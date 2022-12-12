В США позорно призвали допустить спортсменов стран-агрессоров к Олимпиаде-2024: есть важное условие

Американцы не против, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Играх в Париже, несмотря на войну в Украине.

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США выступили за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже, но под нейтральными флагами.

Об этом заявила глава Олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс, сообщает The Wall Street Journal.

"Несмотря на то, что во рту остается довольно неприятный привкус, такой шаг важен для олимпийского движения. Мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов.

США поддерживают поиск способов вернуться и соревноваться для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь. Но мы категорически против того, чтобы они вернулись под флагами своих стран, пока их правительства находятся под санкциями", – сказала Лайонс.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе соревнований представлено 32 вида спорта.

Напомним, министр молодежи и спорта и новоизбранный президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что 36 стран требуют от МОК отстранить россиян и белорусов от руководства в международном спорте.

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