Російська ДРГ намагалася прорватися на Донеччині: українські прикордонники дали бій

На одному з напрямків на Донеччині українські прикордонники виявили та поколошматили групу російських диверсантів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"На Донеччині окупанти спробували прорвати лінію оборони українських захисників. Проте, рухаючись лісосмугою, потрапили у засідку прикордонників. Раптовим нападом наші бійці завдали противнику втрат й змусили ДРГ відступити", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ з "Чорних запорожців" разом із прикордонниками знищили групу окупантів, які прибули будувати укріплення та хотіли використати екскаватор.

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