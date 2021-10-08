Проблемна шкіра: причини, симптоми і правила догляду

Проблемна шкіра — це тимчасовий стан, викликаний використанням невідповідної косметики, відсутністю щоденного догляду, захворюванням деяких органів або систем.

Про те, як зрозуміти, що шкіра проблемна і як правильно за нею доглядати, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Причини і симптоми проблемної шкіри

Проблемна шкіра — це тимчасовий стан, у разі якого:

порушується або руйнується гідроліпідна мантія, що призводить до підвищення проникності шкіри та зміненні її кислотно-лужного балансу (pH). Найчастіше — в лужний бік. "Лужні" умови — ідеальне середовище для порушення шкірної мікрофлори.

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Мікрофлора — це сукупність поганих і хороших мікроорганізмів, бактерій, грибків, які живуть на поверхні шкіри в гармонії і рівновазі. Коли ця рівновага порушується, шкідливі мешканці активізуються, викликаючи розвиток шкірних захворювань. Наприклад, акне, атопічного дерматиту або герпесу;

порушується або руйнується ліпідо-епідермальний бар'єр.

Ліпіди утримують в епідермісі воду, контролюючи рівень зволоження шкіри. Коли бар'єр пошкоджений, відбувається невиправдана трансепідермальна втрата вологи. Через це з'являється зневоднення, у разі сухого типу шкіри — посилюється відчуття сухості. Виникають нові зморшки, почервоніння, лущення, алергічні реакції;

підвищується вироблення шкірного сала, що сприяє появі "прищів", чорних крапок і закоркування пор.

До постійних симптомів проблемної шкіри належить стійка гіперпігментація, купероз, розацеа, екзема, вугрової хвороба. Проблемним може бути будь-який тип епідермісу, як комбінований, так і жирний.

Догляд за проблемною шкірою

У разі проблемної шкіри ми ставимо перед собою чотири глобальні завдання:

1. встановити причину, через яку у вашої шкіри з'явилася приставка "проблемна";

2. підібрати професійну доглядову або лікувальну косметику, врахувавши ваш тип шкіри, вік і проблему. Цілі — заспокоїти шкіру, налагодити оновлення клітин і роботу сальних залоз, відновити гідроліпідну мантію і ліпидо-епідермальний бар'єр;

3. навчитися правильно доглядати за своїм типом шкіри;

4. зміцнити здоров'я шкіри.

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У разі проблемної шкіри важливо собі не нашкодити. Під час підвищеного вироблення шкірного сала можна використовувати спиртовмісну косметику з підсушувальним ефектом, яка підвищує вироблення сала і зневоднює шкіру. У разі підозри на купероз робити скрабування і прогрівальні маски. У разі зневоднення використовувати олії, креми або сироватки з поверхнево-активними речовинами в складі.

Також важливо не маскувати проблему і не боротися тільки з симптомами. Наприклад, у вас підвищилося вироблення шкірного сала. Це може бути обумовлено використанням міцелярної води як тонік, підвищенням рівня стероїдних гормонів, захворюванням шлунково-кишкового тракту, прийманням лікарських препаратів і рядом інших причин. Тому перш ніж купувати тонік з себорегулювальною дією, потрібно зрозуміти, що вплинуло на проблемну поведінку шкіри.

Якщо у вас проблемна шкіра, я раджу:

очищати, тонізувати і зволожувати шкіру косметикою за типом шкіри, в деякі періоди — з проблеми;

використовувати м'які засоби для демакіяжу — пінки, гелі, муси;

не вводити у догляд креми, сироватки, маски без попередньої консультації зі своїм косметологом;

стежити за термінами придатності косметики;

у разі схильності до підвищеної жирності шкіри використовувати матувальні серветки, м'які пілінги; у разі схильності до сухості — термальну воду, нічні зволожувальні маски, інтенсивно зволожувальні сироватки;

використовувати сонцезахисні креми;

збалансовано харчуватися — менше булок і котлет, більше овочів, фруктів і зелені;

раз на пів року відвідувати дерматовенеролога і/або косметолога.

Правильний догляд за проблемною шкірою — це можливість поліпшити її стан, усунувши косметичні або дерматологічні проблеми. І найважливіше — почуватися у своїй шкірі комфортно.

Любіть себе і свою шкіру!

Більше порад про красу і здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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