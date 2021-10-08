Проблемна шкіра: причини, симптоми і правила догляду

Проблемна шкіра — це тимчасовий стан, викликаний використанням невідповідної косметики, відсутністю щоденного догляду, захворюванням деяких органів або систем.
Про те, як зрозуміти, що шкіра проблемна і як правильно за нею доглядати, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.
Причини і симптоми проблемної шкіри
Проблемна шкіра — це тимчасовий стан, у разі якого:
- порушується або руйнується гідроліпідна мантія, що призводить до підвищення проникності шкіри та зміненні її кислотно-лужного балансу (pH). Найчастіше — в лужний бік. "Лужні" умови — ідеальне середовище для порушення шкірної мікрофлори.
Мікрофлора — це сукупність поганих і хороших мікроорганізмів, бактерій, грибків, які живуть на поверхні шкіри в гармонії і рівновазі. Коли ця рівновага порушується, шкідливі мешканці активізуються, викликаючи розвиток шкірних захворювань. Наприклад, акне, атопічного дерматиту або герпесу;
- порушується або руйнується ліпідо-епідермальний бар'єр.
Ліпіди утримують в епідермісі воду, контролюючи рівень зволоження шкіри. Коли бар'єр пошкоджений, відбувається невиправдана трансепідермальна втрата вологи. Через це з'являється зневоднення, у разі сухого типу шкіри — посилюється відчуття сухості. Виникають нові зморшки, почервоніння, лущення, алергічні реакції;
- підвищується вироблення шкірного сала, що сприяє появі "прищів", чорних крапок і закоркування пор.
До постійних симптомів проблемної шкіри належить стійка гіперпігментація, купероз, розацеа, екзема, вугрової хвороба. Проблемним може бути будь-який тип епідермісу, як комбінований, так і жирний.
Догляд за проблемною шкірою
У разі проблемної шкіри ми ставимо перед собою чотири глобальні завдання:
1. встановити причину, через яку у вашої шкіри з'явилася приставка "проблемна";
2. підібрати професійну доглядову або лікувальну косметику, врахувавши ваш тип шкіри, вік і проблему. Цілі — заспокоїти шкіру, налагодити оновлення клітин і роботу сальних залоз, відновити гідроліпідну мантію і ліпидо-епідермальний бар'єр;
3. навчитися правильно доглядати за своїм типом шкіри;
4. зміцнити здоров'я шкіри.
У разі проблемної шкіри важливо собі не нашкодити. Під час підвищеного вироблення шкірного сала можна використовувати спиртовмісну косметику з підсушувальним ефектом, яка підвищує вироблення сала і зневоднює шкіру. У разі підозри на купероз робити скрабування і прогрівальні маски. У разі зневоднення використовувати олії, креми або сироватки з поверхнево-активними речовинами в складі.
Також важливо не маскувати проблему і не боротися тільки з симптомами. Наприклад, у вас підвищилося вироблення шкірного сала. Це може бути обумовлено використанням міцелярної води як тонік, підвищенням рівня стероїдних гормонів, захворюванням шлунково-кишкового тракту, прийманням лікарських препаратів і рядом інших причин. Тому перш ніж купувати тонік з себорегулювальною дією, потрібно зрозуміти, що вплинуло на проблемну поведінку шкіри.
Якщо у вас проблемна шкіра, я раджу:
- очищати, тонізувати і зволожувати шкіру косметикою за типом шкіри, в деякі періоди — з проблеми;
- використовувати м'які засоби для демакіяжу — пінки, гелі, муси;
- не вводити у догляд креми, сироватки, маски без попередньої консультації зі своїм косметологом;
- стежити за термінами придатності косметики;
- у разі схильності до підвищеної жирності шкіри використовувати матувальні серветки, м'які пілінги; у разі схильності до сухості — термальну воду, нічні зволожувальні маски, інтенсивно зволожувальні сироватки;
- використовувати сонцезахисні креми;
- збалансовано харчуватися — менше булок і котлет, більше овочів, фруктів і зелені;
- раз на пів року відвідувати дерматовенеролога і/або косметолога.
Правильний догляд за проблемною шкірою — це можливість поліпшити її стан, усунувши косметичні або дерматологічні проблеми. І найважливіше — почуватися у своїй шкірі комфортно.
Любіть себе і свою шкіру!
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