Коли ЗСУ повністю звільнять Україну: військовий експерт повідомив про терміни та назвав головну умову

Чи є необхідною умовою для завершення війни в Україні відсторонення від влади Путіна?

Перемога України над Росією може відбутися і під час правління очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це розповів військовий експерт і полковник запасу Роман Світан, передає "Главред".

"Вихід на кордони 1991 року і повна деокупація України відбудуться наприкінці зими або на початку весни 2023 року. Все це може статися і при Путіні, якщо країни НАТО візьмуть нас у своє співтовариство, якщо ми укладемо договори з 30, а, скоріше, на той час уже 32 країнами, і станемо 33 країною Альянсу. Щойно Україна буде прикрита парасолькою НАТО, росіяни не будуть воювати з нами і Альянсом", - зазначив Світан, відповідаючи на питання, коли закінчиться війна в Україні.

За словами експерта, росіяни в цьому житті бояться двох речей: НАТО та кадирівців.

"Кадирівцями ми навряд чи будемо прикриватися, а от НАТО - цілком можемо. Взагалі, чеченці - це хороша нація. В Ічкерії волелюбний народ, який із часом займе свою нішу на Кавказі, а, можливо, і в Москві - в залежності від того, як буде розвиватися ситуація", - додав він.

На думку Світана, завершити війну з Росією перемогою Україна зможе і при Путіні. Водночас він наголосив, що домогтися миру можна лише з НАТО.

"Іншого варіанту немає", - зазначив він.

Він надав терміни завершення війни в Україні.

"Навесні 2023 року ми точно закінчимо війну. Ми вийдемо на кордони 1991 року і вступимо в НАТО. Цей рух уже помітний. Найближчим часом ми побачимо два напрямки руху українських військ - до Азовського моря і в Луганській області в бік Щастя. Це те, що буде до нового року. І, швидше за все, до нового року ми вже почнемо заходити в Крим", - сказав він.

Також Світан розповів про бойовий арсенал окупантів.

Тим часом повідомлялося, що Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 13 кораблів.

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