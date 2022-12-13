Білорусь перекидає своїх спецпризначенців до українського кордону: що відомо

У прикордонну з Україною Брестську область Білорусі режим Лукашенка перекидає підрозділ сил спеціальних операцій — 103 Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларуські Гаюн".

Наразі до Брестської області прямує великий ешелон із технікою цієї бригади.

За мінімальними оцінками, кількість техніка наступна:

БТР - 10 од.;

МБТС "Кайман" (білоруська броньована розвідувально-дозорна машина) - 3 од.;

Вантажівки МАЗ, "Урал" - 25 од.;

Бензовози - 2 од.;

Вагони пасажирські та вантажні.

"Саме МБТС "Кайман" є характерною технікою для 103-ї ССО, що дозволяє говорити, що йде перекидання саме цього підрозділу", - зазначають у моніторинговій групі.

"Беларуські Гаюн" вважає, що 103-ю вітебську бригаду також залучено до раптової перевірки бойової готовності, про яку режим Лукашенка повідомив сьогодні вранці.

"Є й інші варіанти з якою метою 103-а бригада перекидається до Брестської області: це може бути, наприклад, ротація їхніх підрозділів у прикордонні з Україною, або бойове злагодження з підрозділами ЗС РФ, які вчора були помічені у Брестській області", - йдеться в повідомленні.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Ситуація в Білорусі: чи є загроза вторгнення

Нагадаємо, що диктатор Лукашенко доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії. Крім того, білоруська армія облаштовуватиме мостові переправи через дві річки. Щоправда, ці річки розташовані далеко від українського кордону, тому говорити про безпосердню підготовку до наступу поки не доводиться.

Вчора стало відомо, що росіяни у Білорусі перетягують свою техніку ближче до кордону з Україною. Спостерігачі зафіксували перекидання 24 одиниць військової техніки, включаючи чотири трали з танками Т-80, мінометної батареї, машин зв'язку, інженерної техніки. Також режим Лукашенка розпочав викликати медиків до військкоматів і вручати їм повістки.

Українські прикордонники своєю чергою укріплюють райони вздовж усього кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігова. У неділю стало відомо, що з Білорусі не випускають військовозобов'язаних чоловіків і проводять приховану мобілізацію.

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