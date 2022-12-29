Астрологічний прогноз на 29 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для старту невеликих справ, які можна швидко закінчити, проєкти, які розраховані на перспективу, краще відкласти. Успішними обіцяють бути будь-які переговори – як ділового, так і особистого характеру: красномовство, яким зірки сьогодні нагородять навіть найнепряміших людей, дозволить домовитися навіть щодо найскладніших тем.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий, сливовий.

Щасливе каміння дня: корал, геліотроп.

За якусь частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: найбільш небезпечними є захворювання органів дихання: розпочавшись цього дня, вони можуть затягнутися надовго та призвести до серйозних – та небажаних – ускладнень. Щоб цього не сталося, необхідно, по-перше, берегтися від застуд, а по-друге, за появи перших симптомів одразу ж звернутися до лікаря – мало кому захочеться зустріти Новий рік у ліжку.

Харчування дня: можна сідати на дієту, якщо вона розрахована на нетривалий час.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Афоризм дня: "Якщо ви хочете виправити свої помилки, почніть із виправлення своїх поглядів" (Джим Рон).

Ангел-охоронець дня: Арфед – допомагає залікувати як фізичні, і моральні рани.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани для залучення талану у фінансових питаннях.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються досить швидко. Особливу увагу астрологи радять звернути на слова, які людина вимовить уві сні: у них може бути підказка щодо того, як вирішити життєві обставини, що склалися.

Табу дня: необхідно уникати поганих побажань на чиюсь адресу. Навіть будучи сказаними сересердя, під впливом емоцій, вони завдадуть шкоди тому, проти кого спрямовані, але потім обов'язково повернуться до свого "господаря".

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