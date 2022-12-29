Росіяни вичерпали свої наступальні сили під Бахмутом - ISW

Наступ російських окупантів на Бахмут скоро може досягнути своєї кульмінації і почне видихатись.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Візит голови Управління військової розвідки України у Бахмут Кирила Буданова підтверджує дані, що близько тижня тому українські військові провели тактичну контратаку на цьому напрямку і відкинули окупантів від околиць міста. Також місто відвідав президент Володимир Зеленський.

Експерти заявили, що їх висновки про те, що російські сили діють штурмовими групами розміром в одне відділення через великі страти, підтверджуються.

У розпорядженні спеціалістів опинилось відео від 26 грудня, на якому знищується російська піхота у чисельності до 10 осіб, намагаючись штурмувати українські позиції біля населеного пункту Новоселівське на Луганщині. Без жодної підтримки.

Хоча ці кадри не з Бахмута, вони підтверджують заяву одного з українських високопосадовців, що росіяни під Бахмутом більше не використовують ротні та батальйонні тактичні групи, натомість тепер вони діють групами по 10 - 15 осіб.

Разом з тим повідомляється, що операції бойовиків "Вагнера" в районі Бахмута намагаються підсилити діями російських десантників. Сили "Вагнера" зазнали великих втрат під Бахмутом і тому, ймовірно, потребують підтримки від регулярних російських військ.

Аналітики ISW заявили, що виснаження сил, відповідальних за наступ на Бахмут, може прискорити досягнення кульмінації, якщо командування окупантів не відправить свої регулярні військові частини для підтримки наступу та відстрочення або запобігання його кульмінації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Бахмута росіяни використовують військовополонених, щоб підібратися до українських позицій.

Крім того, ми раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому українське командування не підтягує всі резерви до Бахмута, якщо Сили оборони України становлять близько 1,2 млн людей.

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