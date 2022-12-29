Серби у Косово пообіцяли розібрати барикади

Цей процес займе деякий час і триватиме до 48 годин

Серби, які проживають на території Косова, заявили, що почнуть демонтувати встановлені ними барикади 29 грудня.

Про це повідомив президент Сербії Олександр Вучич, передає Reuters.

Вучич заявив, що цей процес займе деякий час і триватиме до 48 годин.

"Це довгий процес. Він триватиме деякий час", - сказав Вучич.

Нагадаємо, що косовські серби встановили барикади в Митровиці через день після того, як Сербія розмістила свої війська біля кордону у високому рівні бойової готовності.

Вучич віддав наказ привести армію у бойову готовність тому, що Приштина готується "до нападу" на косовських сербів на півночі країни та силою хоче зняти кілька блокпостів, які серби почали встановлювати 18 днів тому на знак протесту проти арешту експоліцейського із сербської громади.

В свою чергу лада Косова ввела спецназ до населеного сербами регіону.

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