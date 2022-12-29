ВСУ ударили по армии россиян на Запорожье: более 200 раненых врагов — Генштаб

Украинские вооруженные силы нанесли удары по российским оккупантам в Запорожской области. В частности, мощные атаки совершили 27 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что потери оккупантов составили три единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными. Информация о погибших уточняется, подчеркивают в своде.

Напомним, начались 309 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессорки России продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа.

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