ВСУ ударили по армии россиян на Запорожье: более 200 раненых врагов — Генштаб

Информация о погибших уточняется.
Украинские вооруженные силы нанесли удары по российским оккупантам в Запорожской области. В частности, мощные атаки совершили 27 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что потери оккупантов составили три единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными. Информация о погибших уточняется, подчеркивают в своде.
Напомним, начались 309 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия агрессорки России продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа.
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