Телеканал "Дождь" лишили лицензии еще в одной европейской стране

Литва вслед за Латвией аннулировала лицензию российского канала "Дождь".
В Литве также аннулировали лицензию на вещание телеканала "Дождь".
Об этом сообщает комиссия по радио и телевидению.
Как поясняет комиссия, лицензия, выданная в Латвии, давала право телеканалу распространять созданный контент в странах Евросоюза, России, США и других странах. Уже с 8 декабря телеканал не сможет вещать в Литве.
Скандал с телеканалом "Дождь"
На днях на российском телеканале "Дождь" заявили о помощи в оснащении мобилизованных оккупантов, воюющих против Украины.
Позже ведущего Алексея Коростелева уволили с телеканала.
Во вторник, 6 декабря стало известно, что национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение об аннулировании лицензии канала "Дождь".
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