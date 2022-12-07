Телеканал "Дождь" лишили лицензии еще в одной европейской стране

В Литве также аннулировали лицензию на вещание телеканала "Дождь".

Об этом сообщает комиссия по радио и телевидению.

Как поясняет комиссия, лицензия, выданная в Латвии, давала право телеканалу распространять созданный контент в странах Евросоюза, России, США и других странах. Уже с 8 декабря телеканал не сможет вещать в Литве.

Скандал с телеканалом "Дождь"

На днях на российском телеканале "Дождь" заявили о помощи в оснащении мобилизованных оккупантов, воюющих против Украины.

Позже ведущего Алексея Коростелева уволили с телеканала.

Во вторник, 6 декабря стало известно, что национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение об аннулировании лицензии канала "Дождь".

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