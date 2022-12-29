"Понад 100 ракет в декілька хвиль" - Арестович попередив про небезпеку

Радник Офісу президента Олексій Арестович попередив про ракетну небезпеку через активність окупантів зранку 29 грудня. Росіяни на цю атаку підготували до сотні ракет і планують їх запускати у декілька хвиль.

Про це Арестович написав у Фейсбуці.

"Масштабна повітряна тривога. Понад 100 ракет в декілька хвиль. Не нехтуйте укриттями. Підхід перших до Києва - орієнтовно +- 8.15. Міста східніше Києва - "прильоти" можуть бути раніше. ППО починає роботу по ракетах", - написав він.

Зазначимо, що в Україні оголошена повітряна тривога.

До слова, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім 29 грудня близько 8 ранку заявив про запуски перших ракет окупантами.

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попереджала раніше, що Росія готується до нової атаки України, але це може бути не масований ракетний обстріл, а комбінована атака.

За її словами, армія РФ під час масових атак запускає три хвилі дронів, щоб таким чином знищити українську ППО та завдати ударів по критичних об'єктах.

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