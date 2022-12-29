"Тривога не випадкова": Кім попереджає про запуски перших ракет

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зранку 29 грудня повідомив про ракетну небезпеку у зв'язку з активністю окупаційних військ РФ.

Про це Кім написав у Телеграмі.

"На Суми перші ракети. На жаль", - написав посадовець о 8 ранку.

До цього він уточнював, що інформації про запуски ракет окупанти немає.

Вже о 8:06 Кім додав: "Віримо у ЗСУ! Тривога не випадкова. Рахуємо збиті ракети!".

Кім 29 грудня попередив про ракетну небезпеку

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба також попередив про загрозу ракетного обстрілу.

"Київська область! Перебувайте в укриттях та безпечних місцях. Загроза ракетного обстрілу", - йдеться в його повідомленні.

Зазначимо, що в Україні рано вранці четверга, 29 грудня, оголосили масштабну повітряну тривогу. У ДСНС закликають громадян не нехтуйте сигналом “Повітряна тривога” і перебувати в укриттях.

"Зберігайте інформаційну тишу! Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, армія Російської Федерації у ніч проти 29 грудня атакувала дронами-камікадзе Shahed-136 та важкою артилерією Дніпропетровщину. ЗСУ вдалося збити усі п'ять ворожих безпілотників.

Крім того, у ніч проти 29 грудня російські окупанти завдали безпілотниками Shahed-136 удару по енергетичній інфраструктурі Харкова.

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попереджала раніше, що Росія готується до нової атаки України, але це може бути не масований ракетний обстріл, а комбінована атака.

За її словами, армія РФ під час масових атак запускає три хвилі дронів, щоб таким чином знищити українську ППО та завдати ударів по критичних об'єктах.

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