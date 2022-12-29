В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через фіксацію активності ворожої стратегічної авіації.

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море 2 ракетоносії, які готові до запуску 16 ракет "Калібр".

Українців закликають не нехтувати власною безпекою та перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя.

Крім того, ми інформували, що що у Дніпропетровській області ввечері, 28 грудня, ЗСУ збили п'ять іранських дронів Shahed-136.

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