В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за фиксации активности вражеской стратегической авиации.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море 2 ракетоносителя, которые готовы к запуску 16 ракет "Калибр".

Украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры ночью атаковали пригород Запорожья.

Кроме того, мы информировали, что в Днепропетровской области вечером, 28 декабря, ВСУ сбили пять иранских дронов Shahed-136.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.