Украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за фиксации активности вражеской стратегической авиации.
Оперативное командование "Юг" сообщает, что российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море 2 ракетоносителя, которые готовы к запуску 16 ракет "Калибр".
Украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в безопасных местах.
Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры ночью атаковали пригород Запорожья.
Кроме того, мы информировали, что в Днепропетровской области вечером, 28 декабря, ВСУ сбили пять иранских дронов Shahed-136.