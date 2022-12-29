Пограничники сообщили, сколько военных РФ находится в Беларуси

Украина не фиксирует создание наступательных группировок на территории соседней страны

На территории Беларуси находится более 10 тысяч российских военных.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Он сообщил, что, по информации украинской стороны, по состоянию на 28 декабря в Беларуси находится 10 200 российских оккупантов. Такое количество военных не представляет серьезной угрозы, поскольку их не хватит для проведения наступательных операций.

"Мы не фиксируем создание наступательных группировок, а та группировка, которая есть в России, это около 10 200 солдат, она не способна выполнить задачу по повторному наступлению на территорию Украины", – отметил Дейнеко.

Чиновник добавил, что вместе с тем опасность возможного наступления с территории Беларуси сохраняется.

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Кроме того, мы ранее информировали, что на фоне постоянных военных учений Беларусь начала переводить армию на "военное время".

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