Прикордонники повідомили, скільки військових РФ перебуває у Білорусі

Україна не фіксує створення наступальних угруповань на території сусідньої країни

На території Білорусі наразі розміщено понад 10 тисяч російських військових.

Про це в етері телемарафону заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Він повідомив, що за інформацією української сторони станом на 28 грудня у Білорусі перебуває 10 200 російських окупантів. Така кількість військових не несе серйозної загрози, оскільки їх не вистачить для проведення наступальних операцій.

"Ми не фіксуємо створення наступальних угруповань, а те угруповання, яке є у Росії, це близько 10 200 солдатів, воно не здатне виконати завдання з повторного наступу на територію України", – зазначив Дейнеко.

Посадовець додав, що разом з тим небезпека можливого наступу з території Білорусі зберігається.

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Крім того, ми раніше інформували, що на тлі постійних військових навчань Білорусь почала переводити армію на "воєнний час".

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