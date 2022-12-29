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В Киеве обломки сбитой ракеты упали в Дарницком районе: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Киеве обломки сбитой ракеты упали в Дарницком районе: что известно

Фото: Associated Press

В Киеве тревогу объявили в 06.01.

В Киеве 29 декабря во время воздушной тревоги сработало ПВО, но обломки сбитой ракеты повредили частное здание в Дарницком районе.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

"Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в области работают силы ПВО. Людей просят находиться в укрытиях. В Киеве тревогу объявили в 06:01, а в области – в 06:03. По состоянию на 09.07 она продолжается.

Напомним, утром 29 декабря воздушную тревогу объявили по всей Украине . По состоянию на 08:02 "красные" все области и Киев.

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Дата публикации
Просмотры
8100
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