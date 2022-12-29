Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві уламки збитої ракети впали в Дарницькому районі: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
16к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві уламки збитої ракети впали в Дарницькому районі: що відомо

Фото: Associated Press

У Києві тривогу оголосили о 06:01.

У Києві 29 грудня під час повітряної тривоги спрацювала ППО, але уламкии збитої ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі.

Про це повідомили в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвах уточнюється ", - йдеться у повідомленні. 

Наголошується, що в області працюють сили ППО. Людей просять перебувати в укриттях. У Києві тривогу оголосили о 06:01, а в області - о 06:03. Станом на 09:07 вона триває.

Нагадаємо, зранку 29 грудня повітряну тривогу оголосили у всій УкраїніСтаном на 08:02 "червоні" всі області та Київ.

Читайте також:

Іранських дронів у Росії має стати менше: США задіяли програму в допомогу ЗСУ

Іранських дронів у Росії має стати менше: США задіяли програму в допомогу ЗСУ

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
16к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація