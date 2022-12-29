У Києві уламки збитої ракети впали в Дарницькому районі: що відомо

У Києві 29 грудня під час повітряної тривоги спрацювала ППО, але уламкии збитої ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі.

Про це повідомили в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвах уточнюється ", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в області працюють сили ППО. Людей просять перебувати в укриттях. У Києві тривогу оголосили о 06:01, а в області - о 06:03. Станом на 09:07 вона триває.

Нагадаємо, зранку 29 грудня повітряну тривогу оголосили у всій Україні. Станом на 08:02 "червоні" всі області та Київ.

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