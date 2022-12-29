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Через загрозу ракетних ударів у деяких регіонах вимкнули світло: перелік областей

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
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Через загрозу ракетних ударів у деяких регіонах вимкнули світло: перелік областей

Фото: УНІАН

Ранок 29 грудня в Україні розпочався з масованої атаки РФ.

Через загрозу обстрілів у деяких областях України запровадили екстрені відключення світла.

Так, ДТЕК повідомив про відключення електропостачання у Дніпропетровській та Одеській областях.

Також про відсутність світла інформували і у Житомирській області.

Зазначається, що вони запроваджуються через загрозу ракетних обстрілів, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти.

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога. РФ випустила в по Україні ракети. У деяких областях вже спрацювала ППО. Так, ворожі ракети вже були збиті над Сумською областю, на Миколаївщині збили ще дві російські ракети.

Нагадаємо, що від жовтня до 29 грудня РФ здійснила вже дев'ять масованих ракет атак по Україні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9430
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