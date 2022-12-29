У Полтавській і Одеській областях вибухи: спрацювала ППО

Під час масштабної повітряної тривоги у четвер, 29 грудня, в Полтавській та Одеській областях було чутно звуки вибухів. Спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили керівники ОВА.

На Полтавщині "тривогу" оголосили о 05:32. Вона триває вже понад три години. Після її оголошення влада регіону попереджала про небезпеку ракетних ударів.

"У Полтавській області чутно звуки вибухів. Працює ППО", - наголосив голова Полтавщини Дмитро Лунін.

В Одеській області про небезпеку повідомили о 05:34. Станом на 08:57 вона триває. В Мережі почали повідомляти про те, що чутно вибухи. Згодом повідомили про роботу ППО. Людей просять переубвати в укриттях, а також не фільмувати роботу підрозділів протиповітряної оборони.

"Увага Одещина! Противник здійснює масований ракетний удар по Україні. Зараз над областю працює ППО", - написав у своєму Телеграм-каналі голова ОВА Максим Марченко.

Нагадаємо, зранку 29 грудня повітряну тривогу оголосили у всій Україні. Станом на 08:02 "червоні" всі області та Київ. До слова, спочатку тривогу оголосили в 05:31, коли вона охопила частину областей на півдні та сході.

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