У Полтавській і Одеській областях вибухи: спрацювала ППО

В регіонах понад три годити триває "тривога".
Під час масштабної повітряної тривоги у четвер, 29 грудня, в Полтавській та Одеській областях було чутно звуки вибухів. Спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомили керівники ОВА.
На Полтавщині "тривогу" оголосили о 05:32. Вона триває вже понад три години. Після її оголошення влада регіону попереджала про небезпеку ракетних ударів.
"У Полтавській області чутно звуки вибухів. Працює ППО", - наголосив голова Полтавщини Дмитро Лунін.
В Одеській області про небезпеку повідомили о 05:34. Станом на 08:57 вона триває. В Мережі почали повідомляти про те, що чутно вибухи. Згодом повідомили про роботу ППО. Людей просять переубвати в укриттях, а також не фільмувати роботу підрозділів протиповітряної оборони.
"Увага Одещина! Противник здійснює масований ракетний удар по Україні. Зараз над областю працює ППО", - написав у своєму Телеграм-каналі голова ОВА Максим Марченко.
Нагадаємо, зранку 29 грудня повітряну тривогу оголосили у всій Україні. Станом на 08:02 "червоні" всі області та Київ. До слова, спочатку тривогу оголосили в 05:31, коли вона охопила частину областей на півдні та сході.
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