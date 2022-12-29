У Житомирській області зафіксували проліт ракет: працює ППО

У четвер, 29 грудня, під час масштабної повітряної тривоги над Житомирщиною зафіксовано проліт ракет, що запустила армія агресорки Росії.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Зафіксовано проліт ракет над Житомирщиною. Працює ППО", - написав голова області.

Бунечко також просить людей залишатися в укриттях. Згодом він також написав: "Захід ракети на Житомирщину".

До слова, повітряну тривогу в Житомирській області оголосили о 06:03. Станом на 08:45 вона триває вже майже три години.

Нагадаємо, зранку 29 грудня повітряну тривогу оголосили у всій Україні. Станом на 08:02 "червоні" всі області та Київ. До слова, спочатку тривогу оголосили в 05:31, коли вона охопила частину областей на півдні та сході.

У Києві під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи. У Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації повідомили про роботу ППО у столиці.

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