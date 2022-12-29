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У Житомирській області зафіксували проліт ракет: працює ППО

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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1806
Час на прочитання
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У Житомирській області зафіксували проліт ракет: працює ППО

Фото: Associated Press

Тривогу в області оголосили о 06:03.

У четвер, 29 грудня, під час масштабної повітряної тривоги над Житомирщиною зафіксовано проліт ракет, що запустила армія агресорки Росії. 

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Зафіксовано проліт ракет над Житомирщиною. Працює ППО", - написав голова області. 

Бунечко також просить людей залишатися в укриттях. Згодом він також написав: "Захід ракети на Житомирщину".

До слова, повітряну тривогу в Житомирській області оголосили о 06:03. Станом на 08:45 вона триває вже майже три години. 

Нагадаємо, зранку 29 грудня повітряну тривогу оголосили у всій УкраїніСтаном на 08:02 "червоні" всі області та Київ. До слова, спочатку тривогу оголосили в 05:31, коли вона охопила частину областей на півдні та сході.

 У Києві під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи. У Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації повідомили про роботу ППО у столиці.

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Дата публікації
Перегляди
1806
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