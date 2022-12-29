Над Сумською областю сили ППО збили російську ракету

Підрозділи ППО ліквідували російську ракету над Сумщиною.

Про це повідомили в ОК "Північ".

Варто зазначити, що наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога. РФ випустила по Україні ракети.

Про вибухи також повідомляли у Києві та області. Водночас у КМВА повідомили також про роботу ППО.

Нагадаємо, що Росія вже здійснила дев'ять ракетних атак по Україні, які буди спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цих обстрілів у всіх регіонах країни є великі проблеми з електропостачанням. У низці областей та Києві вони екстрені та аварійні.

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