У Києві повідомляють про звуки вибухи: що відомо

У четвер, 29 грудня, у Києві та області під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи.

Про це повідомляють мешканці у Мережі.

Зазначається, у Києві тривогу оголосили о 06:01 в області - о 06:03. Станом на 08:28 вона триває.

В Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації повідомили про ППО у столиці: "Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях".

До слова, очільник Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про роботу ППО. Втім, де саме, він не сказав.

Нагадаємо, зранку 29 грудня повітряну тривогу оголосили у всій Україні. Станом на 08:02 "червоні" всі області та Київ. До слова, спочатку тривогу оголосили в 05:31, коли вона охопила частину областей на півдні та сході.

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