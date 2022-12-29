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У Києві повідомляють про звуки вибухи: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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6270
Час на прочитання
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У Києві повідомляють про звуки вибухи: що відомо

Фото: Associated Press

У Києві тривогу оголосили о 06:01.

У четвер, 29 грудня, у Києві та області під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи.

Про це повідомляють мешканці у Мережі.

Зазначається, у Києві тривогу оголосили о 06:01 в області - о 06:03. Станом на 08:28 вона триває.

В Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації повідомили про ППО у столиці: "Київ! Працює ППО!  Зберігайте спокій! До відбою  повітряної тривоги перебувайте в укриттях".

До слова, очільник Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про роботу ППО. Втім, де саме, він не сказав. 

Нагадаємо, зранку 29 грудня повітряну тривогу оголосили у всій УкраїніСтаном на 08:02 "червоні" всі області та Київ. До слова, спочатку тривогу оголосили в 05:31, коли вона охопила частину областей на півдні та сході.

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Дата публікації
Перегляди
6270
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