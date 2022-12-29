В Киеве сообщают о звуках взрывов: что известно

В Киеве тревогу объявили в 06.01.
В четверг, 29 декабря, в Киеве и области во время масштабной воздушной тревоги были слышны взрывы.
Об этом сообщают жители в Сети.
Отмечается, в Киеве тревогу объявили в 06:01 в области – в 06:03. По состоянию на 08.28 она продолжается.
В Telegram-канале Киевской городской военной администрации сообщили о ПВО в столице: "Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях".
К слову, глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о работе ПВО. Впрочем, где именно он не сказал.
Напомним, утром 29 декабря воздушную тревогу объявили по всей Украине . По состоянию на 08:02 "красные" все области и Киев. К слову, поначалу тревогу объявили в 05:31, когда она охватила часть областей на юге и востоке.
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