Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" приблизиться к лидеру АПЛ

В среду, 28 декабря, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги ( АПЛ ) сезона-2022/23 Манчестер Сити на выезде уверенно обыграл Лидс – 1:3 .

"Городяне" сумели открыть счет в конце первого тайма — отметился Родри.

Во второй половине встречи Эрлинг Холанд по передаче Джека Грилиша удвоил преимущество своей команды. Впоследствии они оформили еще один гол "Манчестер Сити".

Лидсу удалось отыграть один гол – Паскаль Стрейк выиграл борьбу на втором этаже и головой направил мяч под правую штангу.

"Манчестер Сити" набрал 35 очков и снова находится на втором месте турнирной таблицы АПЛ. "Лидс" остался на 15-й строчке с 15-ю очками.

В следующем матче "горожане" примут "Эвертон" украинца Виталия Миколенко 31 декабря. "Лидс" в этот же день поедет в гости в "Ньюкасл".

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