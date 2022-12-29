Дубль Голанда допоміг "Манчестер Сіті" наблизитися до лідера АПЛ

У середу, 28 грудня, в рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23 Манчестер Сіті на виїзді впевнено обіграв Лідс – 1:3 .

"Містяни" зуміли відкрити рахунок наприкінці першого тайму – відзначився Родрі.

У другій половині зустрічі Ерлінг Голанд з передачі Джека Гріліша подвоїв перевагу своєї команди. Згодом вони оформили ще один гол "Манчестер Сіті".

Лідсу вдалося відіграти один гол – Паскаль Стрейк виграв боротьбу на другому поверсі та головою спрямував м'яч під праву стійку.

"Манчестер Сіті" набрав 35 очок і знову перебуває на другому місці турнірної таблиці АПЛ. "Лідс" залишився на 15-му рядку з 15-ма очками.

У наступному матчі "містяни" приймуть "Евертон" українця Віталія Миколенка 31 грудня. "Лідс" цього ж дня поїде в гості до "Ньюкаслу".

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