На Дніпропетровщині - велика загроза ракетного удару: енергетики вимкнули світло

Мешканців Дніпропетровщини закликають бути в безпечних місцях.

На Дніпропетровщині вранці 29 грудня існує велика загроза російського ракетного удару. Енергетики превентивно вимкнули електроенергію у Дніпрі, Кривому розі та інших населених пунктах регіону.

Про це повідомили очільник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Відомо, що російська армія здійснює пуски ракет з кораблів та літаків з акваторії Чорного моря.

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"Кривий Ріг. Велика можливість ракетного удару. Енергетики превентивно вимкнули електроенергію. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори. Туди, де не вистачатиме тиску води, вже спрямовані водовози", - зазначив Вілкул.

"Також на Дніпропетровщині застосовуються екстрені відключення світла. Їх введено через загрозу ракетних ударів, аби уникнути значних пошкоджень на випадок, якщо окупантам вдасться вразити об'єкти енергетичної інфраструктури", - повідомив Лукашук.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович попередив українців про ракетну небезпеку зранку 29 грудня. Росіяни підготували до сотні ракет, вони планують їх запускати у декілька хвиль.

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