В Полтавской и Одесской областях взрывы: сработало ПВО

Во время масштабной воздушной тревоги в четверг, 29 декабря, в Полтавской и Одесской областях были слышны звуки взрывов. Сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили руководители ОВА.

В Полтавской области "тревогу" объявили в 05:32. Она длится уже более трех часов. После ее объявления власти региона предупреждали об опасности ракетных ударов.

"В Полтавской области слышны звуки взрывов. Работает ПВО", — подчеркнул глава Полтавщины Дмитрий Лунин.

В Одесской области об опасности сообщили в 05.34. По состоянию на 08.57 она продолжается. В Сети начали сообщать о том, что слышны взрывы. Впоследствии сообщили о работе ПВО. Людей просят переубывать в укрытиях, а также не снимать работу подразделений противовоздушной обороны.

"Внимание Одесщина! Противник совершает массированный ракетный удар по Украине. Сейчас над областью работает ПВО", — написал в своем Телеграмм-канале председатель ОВА Максим Марченко.

Напомним, утром 29 декабря воздушную тревогу объявили по всей Украине . По состоянию на 08:02 "красные" все области и Киев. К слову, поначалу тревогу объявили в 05:31, когда она охватила часть областей на юге и востоке.

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