Ситуація на фронті в Україні зайшла в глухий кут – Буданов

Російсько-українська війна наразі зайшла в глухий кут.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю виданню ВВС.

"Ситуація просто зупинилася, — сказав він.

За його словами, Росія повністю зайшла в глухий кут, зазнавши дуже значних втрат. Кремль вирішив оголосити ще одну мобілізацію призовників. З іншого боку, українським силам не вистачає сил для просування за багатьма напрямами.

"Ми не можемо перемогти їх у всіх напрямках комплексно. І вони теж. Але ми з нетерпінням чекаємо на нові постачання зброї", — сказав Буданов.

На його думку, реальної загрози з боку Білорусі наразі немає. Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко докладає зусиль, щоб не допустити катастрофи для своєї армії.

"На цей час я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів з боку Білорусі", — заявив він.

Буданов також упевнений, що Росія продовжуватиме обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Однак РФ не зможе підтримувати такий рівень атак через виснаження запасів ракет та нездатність російської промисловості поповнити їх. Щодо Ірану, то він поки не постачав ракети Москві.

Нагадаємо, Кирило Буданов відвідав одну із найгарячіших точок на лінії фронту — місто Бахмут Донецької області.

26 грудня спікер Східного угрупування ЗСУ розповів, що в боях за Бахмут можлива оперативна пауза тому, що російські війська зазнають великих втрат, а оборона українських військ виснажена.

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