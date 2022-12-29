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Кличко повідомив про нові вибухи в Києві

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Кличко повідомив про нові вибухи в Києві

Фото: Associated Press

В столиці від 06:01 триває "тривога".

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про нові вибухи у Києві у четвер, 29 грудня. Вони пролунали під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова написав у своєму Телеграм-каналі. 

 "Кілька вибухів у столиці", - лаконічно написав мер. 

До слова, про вибухи мешканці почали повідомляти після 08:00. В місті тривала "тривога", про яку сповістили о 06:01. Згодом в КМВА повідомили про роботу ППО. 

Нагадаємо, зранку 29 грудня повітряну тривогу оголосили у всій УкраїніСтаном на 08:02 "червоні" всі області та Київ.

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Дата публікації
Перегляди
22к
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