Кличко повідомив про нові вибухи в Києві

В столиці від 06:01 триває "тривога".
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про нові вибухи у Києві у четвер, 29 грудня. Вони пролунали під час масштабної повітряної тривоги.
Про це повідомив міський голова написав у своєму Телеграм-каналі.
"Кілька вибухів у столиці", - лаконічно написав мер.
До слова, про вибухи мешканці почали повідомляти після 08:00. В місті тривала "тривога", про яку сповістили о 06:01. Згодом в КМВА повідомили про роботу ППО.
Нагадаємо, зранку 29 грудня повітряну тривогу оголосили у всій Україні. Станом на 08:02 "червоні" всі області та Київ.
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