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У трьох районах Києва впали уламки збитих ракет: що і де пошкоджено

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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У трьох районах Києва впали уламки збитих ракет: що і де пошкоджено

Фото: Associated Press

Людей просять перебувати в укриттях.

У Києві 29 грудня під час повітряної тривоги спрацювали сили пртиповітряної оборони, уламки ракет впали у трьох районах столиці. Є пошкодження. 

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

В місті від 06:01 триває тривога. Влада сповіщає про роботу ППО у місті.

Що відомо про пошкодження: 

  • Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі,
  • пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі,
  • пошкоджено дитячий майданчик в Печерському районі. 

В КМВА наголошують, що ситуація щодо постраждалих уточнюється. Людей просять перебувати в укриттях та зберігати спокій. 

Нагадаємо, у Києві під час "тривоги" повідомили, що було чутно вибухи. В пресслужбі Київської міської військової адміністрації підтвердили роботу ППО у столиці.

У Києві можуть виникти перебої зі світлом через ракетні атаки. Мер Віталій Кличко просить зрядити телефони та інші пристрої, а аткож зробіти запас води.

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Дата публікації
Перегляди
8103
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