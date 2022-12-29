У трьох районах Києва впали уламки збитих ракет: що і де пошкоджено

Людей просять перебувати в укриттях.
У Києві 29 грудня під час повітряної тривоги спрацювали сили пртиповітряної оборони, уламки ракет впали у трьох районах столиці. Є пошкодження.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
В місті від 06:01 триває тривога. Влада сповіщає про роботу ППО у місті.
Що відомо про пошкодження:
- Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі,
- пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі,
- пошкоджено дитячий майданчик в Печерському районі.
В КМВА наголошують, що ситуація щодо постраждалих уточнюється. Людей просять перебувати в укриттях та зберігати спокій.
Нагадаємо, у Києві під час "тривоги" повідомили, що було чутно вибухи. В пресслужбі Київської міської військової адміністрації підтвердили роботу ППО у столиці.
У Києві можуть виникти перебої зі світлом через ракетні атаки. Мер Віталій Кличко просить зрядити телефони та інші пристрої, а аткож зробіти запас води.
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