У трьох районах Києва впали уламки збитих ракет: що і де пошкоджено

У Києві 29 грудня під час повітряної тривоги спрацювали сили пртиповітряної оборони, уламки ракет впали у трьох районах столиці. Є пошкодження.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

В місті від 06:01 триває тривога. Влада сповіщає про роботу ППО у місті.

Що відомо про пошкодження:

Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі,

пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі,

пошкоджено дитячий майданчик в Печерському районі.

В КМВА наголошують, що ситуація щодо постраждалих уточнюється. Людей просять перебувати в укриттях та зберігати спокій.

Нагадаємо, у Києві під час "тривоги" повідомили, що було чутно вибухи. В пресслужбі Київської міської військової адміністрації підтвердили роботу ППО у столиці.

У Києві можуть виникти перебої зі світлом через ракетні атаки. Мер Віталій Кличко просить зрядити телефони та інші пристрої, а аткож зробіти запас води.

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