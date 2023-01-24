В американській розвідці назвали спосіб швидше закінчити війну

Війна в Україні не зайшла в глухий кут.

Директорка Національної розвідки США Айріл Гейнс наголошує, що Захід мусить продовжувати надавати безпекову допомогу Україні, аби вона отримала перемогу у розв'язаній Кремлем війні.

Про це вона заявила на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише "Голос Америки".

За її словами, зокрема, для просування вперед ЗСУ Україні дуже важливо отримати суттєву військову та економічну допомогу від іноземних партнерів. Гейнс також наголосила, що наразі і українські, і російські війська стикаються з серйозними викликами.

"Це не безвихідь. Насправді, це гострий конфлікт, де буквально за кожні сто метрів ведеться боротьба на передовій. Для України буде надзвичайно важливо отримати суттєву військову та економічну допомогу для просування вперед, щоб вони могли продовжувати робити те, що вони героїчно роблять", - наголосила Айріл Гейнс.

Нагадаємо, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що наразі важке озброєння та інші бойові системи є абсолютно терміновими для України. Він закликав союзники-країни Альянсу постачати більше важкого озброєння та обладнання для ЗСУ.

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