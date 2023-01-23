У НАТО заявили про абсолютно термінову потребу для України

Важке озброєння та інші бойові системи є абсолютно терміновими для України, заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це пише Spiegel.

Столтенберг наголосив на єдності НАТО та знову виступив за збільшення поставок зброї.

"Відтоді, як війна почалася майже рік тому, в альянсі був безпрецедентний рівень підтримки", - заявив Столтенберг.

Він закликав союзники-країни у НАТО постачати Україні більше важкого озброєння та обладнання для ЗСУ.

Йдеться про бойові системи. Генсек назвав цю потребу "абсолютно терміновою".

"Тож якщо ми справді хочемо мати рішення, за якого Україна виживає як суверенна та вільна країна, тоді абсолютно необхідно діяти саме так", - додав генсек.

Додамо, що США радять Україні не починати контрнаступ, доки немає останньої партії американської зброї, а бійці не пройдуть відповідні навчання. В інтерв’ю ТСН.ua український експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, наскільки Україна готова до контрнаступу та коли це може статися.

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