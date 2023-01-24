Від чого залежить дата новго контрнаступу ЗСУ: пояснення Жданова

Дата нової контрнаступальної операції ЗСУ залежить від того, коли Україна отримає все необхідне озброєння, яке пообіцяли надати союзники.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі свого youtube-каналу.

"Постачання зброї відбувається відповідно до графіка. Пам'ятаєте, генерал Міллі зустрічався з генералом Залужним. Ось там узгоджувався план постачання. Тому все чітко розплановано. На території Європи вже є ешелони з технікою, які рухаються на Схід. Поки ми не отримаємо весь пакет допомоги, нема сенсу починати активні бойові дії. Адже саме тієї техніки, яку ще не доправили до України, може не вистачити для досягнення успіху під час контрнаступу", – зазначив Жданов.

Раніше генерал Марк Міллі розповів, що американські військові розпочали тренування українських бійців у Німеччині.

Новий контрнаступ ЗСУ: що відомо

Наприкінці 2022 року чимало іноземних ЗМІ прогнозували новий потужний контрнаступ ЗСУ навесні нового року.

Так, американське видання Forbes писало, що четвертий масштабний контрнаступ України може бути на Запорізькому напрямку. New York Times назвала Мелітополь як наступну ціль для контрнаступу ЗСУ.

Проте на тлі чуток про нову хвилю мобілізації в РФ дедалі більше західних та українських експертів припускають, що найближчими тижнями, а то й місяцями ЗСУ буде не до контрнаступу. Адже потрібно буде відбивати нові атаки ворога.

Раніше військовий аналітик Олексій Гетьман оцінив, наскільки Україна готова до контрнаступу.

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