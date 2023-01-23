Наскільки Україна готова до контрнаступу та коли це може статися: відповідь експерта

На думку Олексія Гетьмана, підв'язувати наступальні дії виключно до тієї техніки, яку нам нададуть союзники, а може, не нададуть, а може, нададуть, але не у тій кількості, не є дуже правильним.

Високопосадовці США радять Україні не починати контрнаступ, доки вона не отримає останньої партії американської зброї, а українські військові не пройдуть відповідні навчання. Наскільки Україна готова до контрнаступу та коли це може статися, в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Вони (високопосадовці США – ред.) кажуть правильно, але в наших Збройних силах все відбувається трошечки по-іншому. Починати наступальні дії до того, як ми отримаємо техніку західних партнерів не зовсім правильно, тому що будуть зайві втрати з нашого боку, нам буде важче це робити. Хоча ми й без цієї техніки вже робили щонайменше два потужних наступи. Без додаткової техніки, яку нам мають надати після Рамштайну-8. Ми атакували і в Харкові, ми атакували й в Херсоні. І ми атакували доволі успішно", – сказав Гетьман.

Військовий експерт зазначив, що, дійсно, потрібен певний час, щоб цю техніку опанувати, але не такий час, який зазвичай використовують американські або інші НАТОвські військовослужбовці, бо у них там певні протоколи та процедури. А в ЗСУ так не роблять, принаймні під час війни.

"Ми з коліс можемо поставити цю техніку на озброєння і з коліс одразу її використовувати. Ми дуже швидко можемо її опанувати. Умовно кажучи, навіть під час бойових дій ми дуже швидко можемо це зробити. Я думаю, що з одного боку вони (високопосадовці США – ред.) правильно кажуть, що треба почекати, поки буде додаткова техніка. Звісно, коли буде багато важкої техніки, нам буде простіше. А з іншого боку, давайте все ж таки не давати вказівки нашому Залужному, він дуже добре розуміється, як це правильно робити, і коли він спланує, і Генеральний штаб наш, робити наступальні дії, тоді ми і будемо це робити", - наголосив він.

На думку ветерана, підв'язувати наступальні дії винятково до тієї техніки, яку нам нададуть західні союзники, а може, не нададуть, а може, нададуть, але не у тій кількості, не є дуже правильним.

"Я думаю, наші військовослужбовці вже все зрозуміли, що відбувається і на що можна очікувати. Тому вони будуть дуже вдячні за допомогу, але я впевнений, що планують, в тому числі наступальні дії, і без цієї допомоги. Про що дуже обережно сказав президент Зеленський: "Ну, ні так ні. Все одно ми переможемо". Я думаю, що він саме на це і натякнув", - резюмував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, ЗСУ за кілька годин збили два літаки Су-25, вертоліт Ка-52, ракети та безпілотник, які атакували Україну.

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