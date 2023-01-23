Насколько Украина готова к контрнаступлению и когда это может произойти: ответ эксперта

По мнению Алексея Гетьмана, подвязывать наступательные действия исключительно к той технике, которую нам предоставят союзники, а может, не предоставят, а может, предоставят, но не в том количестве, не очень правильно.

Высокопоставленные чиновники США советуют Украине не начинать контрнаступление, пока она не получит последней партии американского оружия, а украинские военные не пройдут соответствующие учения. Насколько Украина готова к контрнаступлению и когда это может произойти, в интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Они (высокопоставленные чиновники США – ред.) говорят правильно, но в наших Вооруженных силах все происходит немножко по-другому. Начинать наступательные действия до того, как мы получим технику западных партнеров не совсем правильно, потому что будут лишние потери с нашей стороны, нам будет труднее это делать. Хотя мы и без этой техники уже делали по меньшей мере два мощных наступления. Без дополнительной техники, которую нам предоставят после Рамштайна-8. Мы атаковали и в Харькове, мы атаковали и в Херсоне. И мы атаковали достаточно успешно", – сказал Гетьман.

Военный эксперт отметил, что, действительно, нужно определенное время, чтобы эту технику освоить, но не такое время, как обычно используют американские или другие военнослужащие НАТО, потому что у них там определенные протоколы и процедуры. А в ВСУ так не поступают, по крайней мере, во время войны.

"Мы с колес можем поставить эту технику на вооружение и с колес сразу ее использовать. Мы очень быстро можем ее освоить. Условно говоря, даже во время боевых действий мы очень быстро можем это сделать. Я думаю, что с одной стороны они (высокопоставленные чиновники США) – ред.) правильно говорят, что нужно подождать, пока будет дополнительная техника. Конечно, когда будет много тяжелой техники, нам будет проще. А с другой стороны, давайте все же не давать указания нашему Залужному, он очень хорошо понимает, как это правильно делать, и когда он спланирует, и Генеральный штаб наш, совершать наступательные действия, тогда мы и будем это делать", — подчеркнул он.

По мнению ветерана, подвязывать наступательные действия исключительно к той технике, которую нам предоставят западные союзники, а может, не предоставят, а может, предоставят, но не в том количестве, не очень правильно.

"Я думаю, наши военнослужащие уже все поняли, что происходит и чего можно ожидать. Поэтому они будут очень благодарны за помощь, но я уверен, что планируют, в том числе наступательные действия, и без этой помощи. О чем очень осторожно сказал президент Зеленский: "Ну, нет так нет. Все равно мы победим". Я думаю, что он именно на это и намекнул", — резюмировал Алексей Гетьман.

Напомним, ВСУ за несколько часов сбили два самолета Су-25, вертолет Ка-52, ракеты и беспилотник, атаковавшие Украину.

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