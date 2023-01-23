Что изменилось под Бахмутом: эксперт рассказал о проблемах у "Вагнера"

Командующий российскими оккупационными войсками в Украине Валерий Герасимов из-за конфликта с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным уменьшил поддержку отрядов наемников под Бахмутом.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

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"Что произошло сейчас под Бахмутом? Когда в России еще было много свободной артиллерии и тяжелого оружия, "Вагнер" весь обслуживался российскими войсками артиллерией — реактивной, ствольной и так далее. Когда ее стало меньше, она уничтожена в большом количестве украинскими силами, ее нужно растянуть и на Луганское направление, и на Запорожское. Меньше хватает, меньше стали давать", — отметил Мусиенко.

Эксперт напомнил, что Пригожин "заигрался, закритиковал Герасимова и Шойгу".

"Я думаю, Герасимов пришел руководить операцией и сказал – давайте заберем артиллерию на другое направление, увидим, как "великий полководец" Пригожин справится с этим. Это конфликт серьезный", — сказал он.

Мусиенко также считает, что незаконные вооруженные формирования типа ЧВК "Вагнер" могут выступить против Путина.

Напомним, по оценкам США, сейчас в Украине дислоцируется около 50 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер" – 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных. Для вооружения наемников, вероятно, было использовано оружие, которое РФ в нарушение международных правил получила из Северной Кореи.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что ЧВК "Вагнер" уже потеряла убитыми и ранеными 77% из почти 40 тысяч завербованных в колониях заключенных.

В декабре "вагнеровцы" под Бахмутом записали видеообращение к начальнику генштаба РФ Валерию Герасимову, в котором назвали его "пид*ром" и "чертом". Недовольство наемников-артиллеристов было вызвано дефицитом боеприпасов и неспособностью российского генштаба наладить логистику для их регулярного подвоза на передовую.

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