От чего зависит дата нового контрнаступления ВСУ: объяснение Жданова

Дата новой контрнаступательной операции ВСУ зависит от того, когда Украина получит все необходимое вооружение, которое пообещали предоставить союзники.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире своего youtube-канала.

"Снабжение оружия происходит в соответствии с графиком. Помните, генерал Милли встречался с генералом Залужным. Вот там согласовывался план поставки. Поэтому все четко распланировано. На территории Европы уже есть эшелоны с техникой, которые двигаются на Восток. Пока мы не получим весь пакет помощи, нет смысла начинать активные боевые действия. Ведь именно той техники, которую еще не доставили в Украину, может не хватить для достижения успеха во время контрнаступления", – отметил Жданов.

Ранее генерал Марк Милли рассказал, что американские военные приступили к тренировкам украинских бойцов в Германии.

Новое контрнаступление ВСУ: что известно

В конце 2022 года многие иностранные СМИ прогнозировали новое мощное контрнаступление ВСУ весной нового года.

Так, американское издание Forbes писало, что четвертое масштабное контрнаступление Украины может быть на Запорожском направлении. New York Times назвала Мелитополь как следующую цель для контрнаступления ВСУ.

Однако на фоне слухов о новой волне мобилизации в РФ все больше западных и украинских экспертов предполагают, что в ближайшие недели, а то и месяцы ВСУ будет не до контрнаступления. Ведь нужно будет отражать новые атаки врага.

Ранее военный аналитик Алексей Гетьман оценил, насколько Украина готова к контрнаступлению.

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