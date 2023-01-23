4 признака того, что вам могут понадобиться мультивитамины: советы диетолога

Частые простуды и постоянное чувство усталости – это лишь некоторые признаки того, что пришло время приема поливитаминов.

Как узнать, нужны ли вам поливитамины?

По данным Управления диетических добавок Национального института здравоохранения (США), примерно одна треть взрослых дополнительно употребляет поливитамины или минералы.

Американский диетолог Лекси Мориарти рассказал о некоторых признаках того, что вам могут понадобиться поливитамины.

Вы быстро устаете и чувствуете одышку

Снижение энергии может являться признаком различных проблем. К примеру, с легкими. В то же время, низкий уровень энергии или ощущение затруднения дыхания могут быть признаком анемии.

Другие симптомы дефицита железа в организме:

бледность кожи,

головные боли,

головокружение,

боль в груди,

холодные руки и ноги.

С такими симптомами врачи советуют обратиться к специалисту. Медицинский работник сможет дать вам указания о возможных методах лечения, в частности, откорректировать распорядок дня и рацион.

Употребление поливитаминов с железом может повысить качество ваших эритроцитов, что улучшит уровень энергии и транспортировку кислорода, что, безусловно, даст вам ощущение бодрости.

Ломкие волосы и ногти

По данным Healthline, сухие волосы часто свидетельствуют об определенных проблемах со здоровьем. Что касается ломкости ногтей, то гипотиреоз, синдром Рейно, возрастные изменения и дефицит влаги могут вызвать эту проблему.

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Ломкие волосы и ногти могут являться признаком дефицита питательных веществ, то есть вы можете не получать достаточно цинка, железа, биотина или других витаминов группы В.

Ежедневный прием поливитаминов может улучшить здоровье ваших волос и ногтей.

Вы часто болеете

"Если простуда бывает более 4-5 раз в год, это может быть признаком дефицита в организме ключевых питательных веществ", — говорит врач.

Есть питательные вещества, необходимые для поддержания здоровой иммунной системы, таких как витамины C, A и D. Ежедневный прием поливитаминов поможет удовлетворить ежедневные потребности в витаминах.

Повышился риск травм

Перелом кости может быть болезненным и неудобным. Это также, к сожалению, распространенная травма, особенно зимой. Однако реабилитация и продолжительность лечения зависят от состояния организма.

Если вы заметили, что легко травмируетесь, приём поливитаминов поможет. Это связано с тем, что кальций и витамин D играют немаловажную роль в здоровье и целостности костей. Врач объясняет, если вам не хватает одного или обоих этих питательных веществ, это может проявляться в ваших костях.

Если вы заметили вышеупомянутые признаки у себя, проконсультируйтесь со своим врачом по поводу курса поливитаминов.

Добавим, проблемы щитовидной железы нельзя игнорировать. Обращаться к эндокринологу нужно при появлении первых подозрительных симптомов.

Также напомним, если же у вас проблемы с усвоением лактозы, эксперты советуют отдавать предпочтение молочным продуктам без лактозы.

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