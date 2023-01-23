В НАТО заявили об абсолютно срочной потребности для Украины

В то же время Йенс Столтенберг поздравил все объявления западных стран о передаче танков Украине.

Тяжелое вооружение и другие боевые системы абсолютно срочны для Украины, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом пишет Spiegel.

Столтенберг отметил единство НАТО и вновь выступил за увеличение поставок оружия.

"С тех пор как война началась почти год назад, в альянсе был беспрецедентный уровень поддержки", — заявил Столтенберг.

Он призвал союзники-страны в НАТО поставлять Украине более тяжелое вооружение и оборудование для ВСУ.

Речь идет о боевых системах. Генсек назвал эту потребность "совершенно срочной".

"Итак, если мы действительно хотим иметь решение, при котором Украина выживает как суверенная и свободная страна, тогда абсолютно необходимо действовать именно так", — добавил генсек.

Добавим, что США советуют Украине не начинать контрнаступление, пока нет последней партии американского оружия, а бойцы не пройдут соответствующие учения. В интервью ТСН.ua украинский эксперт, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, насколько Украина готова к контрнаступлению и когда это может произойти.

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