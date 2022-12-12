Forbes назвало, де відбудеться четвертий масштабний контрнаступ України

Українські війська можут готуватися до четвертого контрнаступу - цього разу на Запорізькому напрямку.

Російські та українські війська нещодавно обмінялися ударами артилерії біля Гуляйполя та Пологів у Запорізькій області.

Американське видання Forbes вважає, що четвертий масштабний контрнаступ України може бути саме на цьому напрямку.

Журналісти звернули увагу на росЗМІ, де зазначалося, що українська армія скупчує механізовані сили навколо Гуляйполя.

"Якщо це правда, це може бути ознакою того, що четвертий контрнаступ України — неминучий, незважаючи на початок зими. Внаслідок цієї атаки українські війська можуть звільнити більшу частину південної України і підійти до вузького перешийку, який сполучає материкову частину з Кримом", — йдеться у статті.

На думку видання, українським Збройним силам потрібно буде зосередити багато сил, щоб запорізький удар вдався. Велика ймовірність, що росіяни побачать підготовку до наступу і спробують зірвати його ударами артилерії.

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