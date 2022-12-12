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Зеленський в ефірі Netflix розповів анекдот про одеських євреїв та НАТО

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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Зеленський в ефірі Netflix розповів анекдот про одеських євреїв та НАТО

Фото: Офіс президента України

Зеленський вирішив насмішити американського коміка анекдотом про те, як Росія нібито "воює" проти НАТО.

Президент Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з американським коміком і ведучим Девідом Леттерманом розповів анекдот про одеських євреїв і війну з Росією.

Глава держави зазначив, що в українців зараз мало приводів, щоб усміхатися, однак почуття гумору допомагає не збожеволіти від інформації про російські звірства. Тому він запропонував розповісти анекдот.

"Зустрічаються два одеські євреї. Один іншому каже:

— Як там ситуація? Що кажуть?

— Ну, що кажуть… Кажуть, що війна.

— Що за війна?

— Росія воює з НАТО.

— Що, серйозно?

— Так, війна. Росія воює проти НАТО.

— І які результати?

— 70 тисяч російських військових убито. Закінчуються ракети. Багато військової техніки РФ знищено, підірвано.

— А що НАТО?

— А що НАТО? НАТО ще не приїхало".

Зазначимо, що програму із Зеленським Девід Леттерман записав під час свого візиту до Києва в жовтні. Розмову записували на станції метро "Майдан Незалежності".

Також у спецвипуску Netflix Володимир Зеленський відповів, чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю і чи закінчиться війна, якщо помре Путін.

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Дата публікації
Перегляди
5386
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