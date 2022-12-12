Зеленський в ефірі Netflix розповів анекдот про одеських євреїв та НАТО

Зеленський вирішив насмішити американського коміка анекдотом про те, як Росія нібито "воює" проти НАТО.
Президент Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з американським коміком і ведучим Девідом Леттерманом розповів анекдот про одеських євреїв і війну з Росією.
Глава держави зазначив, що в українців зараз мало приводів, щоб усміхатися, однак почуття гумору допомагає не збожеволіти від інформації про російські звірства. Тому він запропонував розповісти анекдот.
"Зустрічаються два одеські євреї. Один іншому каже:
— Як там ситуація? Що кажуть?
— Ну, що кажуть… Кажуть, що війна.
— Що за війна?
— Росія воює з НАТО.
— Що, серйозно?
— Так, війна. Росія воює проти НАТО.
— І які результати?
— 70 тисяч російських військових убито. Закінчуються ракети. Багато військової техніки РФ знищено, підірвано.
— А що НАТО?
— А що НАТО? НАТО ще не приїхало".
Зазначимо, що програму із Зеленським Девід Леттерман записав під час свого візиту до Києва в жовтні. Розмову записували на станції метро "Майдан Незалежності".
Також у спецвипуску Netflix Володимир Зеленський відповів, чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю і чи закінчиться війна, якщо помре Путін.
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