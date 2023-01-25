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У Дніпрі вдруге за вечір лунають вибухи

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Дніпрі вдруге за вечір лунають вибухи

Фото: ТСН.ua

Влада попереджала про ракетну загрозу.

У Дніпрі вдруге пролунали вибухи за вечір 25 січня під час повітряної тривоги.

Про це інформують місцеві пабліки.

Зауважимо, що перед цим звуки вибухів у Дніпрі було чутно близько 22:30. Місцева влада їх не коментувала, але попереджала про загрозу ракетних ударів.

Нагадаємо, у південних, східних та частині центральних областей України була оголошена повітряна тривога ввечері 25 січня. В небі зафіксовані ворожі дрони, а також злетіли російські бомбардувальники Ту-22М3. 

Під час тривоги вибухи прогриміли також на Запоріжжі та в Херсоні.

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Дата публікації
Перегляди
10к
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