У Дніпрі вдруге за вечір лунають вибухи

У Дніпрі вдруге пролунали вибухи за вечір 25 січня під час повітряної тривоги.

Про це інформують місцеві пабліки.

Зауважимо, що перед цим звуки вибухів у Дніпрі було чутно близько 22:30. Місцева влада їх не коментувала, але попереджала про загрозу ракетних ударів.

Нагадаємо, у південних, східних та частині центральних областей України була оголошена повітряна тривога ввечері 25 січня. В небі зафіксовані ворожі дрони, а також злетіли російські бомбардувальники Ту-22М3.

Під час тривоги вибухи прогриміли також на Запоріжжі та в Херсоні.

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