В Днепре во второй раз за вечер раздаются взрывы

В Днепре во второй раз раздались взрывы за вечер 25 января во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные паблики.

Заметим, что перед этим звуки взрывов в Днепре было слышно около 22:30. Местные власти их не комментировали, но предупреждали об угрозе ракетных ударов.

Напомним, в южных, восточных и части центральных областей Украины была объявлена воздушная тревога вечером 25 января. В небе зафиксированы вражеские дроны, а также взлетели российские бомбардировщики Ту-22М3.

Во время тревоги взрывы прогремели также в Запорожской области и Херсоне.

Читайте также:

Трагедия в Днепре: верховный комиссар ООН посетил место массового убийства украинцев

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.