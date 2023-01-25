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В Днепре во второй раз за вечер раздаются взрывы

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре во второй раз за вечер раздаются взрывы

Фото: ТСН.ua

Власти предупреждали о ракетной угрозе.

В Днепре во второй раз раздались взрывы за вечер 25 января во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные паблики.

Заметим, что перед этим звуки взрывов в Днепре было слышно около 22:30. Местные власти их не комментировали, но предупреждали об угрозе ракетных ударов.

Напомним, в южных, восточных и части центральных областей Украины была объявлена воздушная тревога вечером 25 января. В небе зафиксированы вражеские дроны, а также взлетели российские бомбардировщики Ту-22М3.

Во время тревоги взрывы прогремели также в Запорожской области и Херсоне.

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Дата публикации
Просмотры
17к
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