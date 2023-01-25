В Днепре во второй раз за вечер раздаются взрывы

Власти предупреждали о ракетной угрозе.
В Днепре во второй раз раздались взрывы за вечер 25 января во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные паблики.
Заметим, что перед этим звуки взрывов в Днепре было слышно около 22:30. Местные власти их не комментировали, но предупреждали об угрозе ракетных ударов.
Напомним, в южных, восточных и части центральных областей Украины была объявлена воздушная тревога вечером 25 января. В небе зафиксированы вражеские дроны, а также взлетели российские бомбардировщики Ту-22М3.
Во время тревоги взрывы прогремели также в Запорожской области и Херсоне.
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