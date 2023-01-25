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В Днепре — угроза ракетного удара: сообщают о звуках взрывов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
27к
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре — угроза ракетного удара: сообщают о звуках взрывов

Фото: Associated Press

Жителей Днепра призывают немедленно ити в укрытия.

В Днепре вечером, 25 января, сообщают о большой угрозе ракетных ударов.

Об этом написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Жители Днепра сообщают ТСН.ua, что слышали в городе звуки, похожие на взрывы. Пока официальной информации об этом нет.

Жителей города местные власти призывают немедленно пройти к укрытия, поскольку существует серьезная угроза.

Напомним, среду, 25 января, по состоянию на 22.00 в южных, восточных и части центральных областей Украины объявили воздушную тревогу. Также сообщается, что Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики.

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Дата публикации
Просмотры
27к
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