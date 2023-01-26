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"Воздушный бой" в Винницкой области: в ВСУ объяснили, что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
25к
Время на прочтение
1 мин
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"Воздушный бой" в Винницкой области: в ВСУ объяснили, что произошло

Фото: Associated Press

В области более трех часов раздается "тревога".

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал, что означала формулировка главы Винницкой ОВ о "воздушном бое" над областью.

Об этом он рассказал в комментарии 24 канала.

По его словам, речь шла о противовоздушном бое, а не "воздушном бое" — как около 09:00 сообщил глава Винницкой области Сергей Борзов.

"Возможно, кто-то ошибся и забыл дописать "против". Противовоздушное сражение, противовоздушная оборона… Немного напугали", — объяснил он.

Ракетный удар по Винницкой области

В Виннице были слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги. Ее в области объявили в 07:46.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что Воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью: "Идет воздушное сражение". Следует заметить, что теперь сообщение Борзова отредактировано на "противовоздушное сражение".

Стало известно, что враг нанес ракетный удар по Винницкой области. В результате попадания пострадавших нет.

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Дата публикации
Просмотры
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