"Воздушный бой" в Винницкой области: в ВСУ объяснили, что произошло

В области более трех часов раздается "тревога".
Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал, что означала формулировка главы Винницкой ОВ о "воздушном бое" над областью.
Об этом он рассказал в комментарии 24 канала.
По его словам, речь шла о противовоздушном бое, а не "воздушном бое" — как около 09:00 сообщил глава Винницкой области Сергей Борзов.
"Возможно, кто-то ошибся и забыл дописать "против". Противовоздушное сражение, противовоздушная оборона… Немного напугали", — объяснил он.
Ракетный удар по Винницкой области
В Виннице были слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги. Ее в области объявили в 07:46.
Впоследствии глава ОВА сообщил, что Воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью: "Идет воздушное сражение". Следует заметить, что теперь сообщение Борзова отредактировано на "противовоздушное сражение".
Стало известно, что враг нанес ракетный удар по Винницкой области. В результате попадания пострадавших нет.
Читайте также:
- Россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах: что известно
- Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе
- Российские ракеты двигаются в направлении Львовщины — ОВА